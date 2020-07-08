تكريم استثنائي للبطلة التونسية حبيبة الغريبي من قبل beIN SPORTS July 8, 2020 22:45 2:06 دقيقة منحت وزارةُ شؤون الشباب و الرياضة في تونس البطلة الأولمبية حبيبة الغريبي لقب سفيرة الرياضة التونسية، في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس تقديرا لما قدمته لبلادِها من تتويجات في التظاهرات العالمية الكبرى. حبيبة الغريبي -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة ثنائية محمد صلاح تقربه من صدارة الهدافين 0:34 دقيقة مدرب مانشستر يونايتد يحذّر من أستون فيلا 2:06 دقيقة تكريم استثنائي للبطلة التونسية حبيبة الغريبي 1:01 دقيقة تعادل محبط يبعد طرابزون سبور عن الصدارة 1:08 دقيقة مورينيو يبحث عن الإيجابيات بعد خلاف لوريس وسون 0:28 دقيقة وست بروميتش يصعد للصدارة مؤقتاً 1:11 دقيقة رياض محرز يريد المزيد ويثمّن كثرة الهدافين 0:26 دقيقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019 - 2020 0:29 دقيقة برشلونة يهزم إسبانيول ويواصل الضغط على ريال مدريد 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟