تقنية فريدة في قطر تعتمد على الطائرات دون طيار من قبل beIN SPORTS March 10, 2022 17:15 2:53 دقيقة الطائرات دون طيار في خدمة مكافحة المنشّطات، التجربة في مرحلتها الرابعة في قطر وهي الأولى من نوعها في العالم فيما يتعلّق بوسائل مكافحة المنشّطات. تقارير إخبارية رياضات أخرى الطائرات دون طيار مكافحة المنشّطات قطر -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة تقنية فريدة في قطر تعتمد على الطائرات دون طيار 0:42 دقيقة الجمعية الرياضية السلاوية تهزم فيروفياريو دا بايرا 2:26 دقيقة تشيلسي سيطلب إذناً يتيح له العمل بشكل طبيعي 2:55 دقيقة جماهير ريال مدريد تثني على تألق كريم بنزيمة 1:26 دقيقة وودز يحتفل بدخوله قاعة المشاهير 1:27 دقيقة خيمينيس يثمّن رسائل الدعم التي تلقاها عقب إصابته 1:50 دقيقة تشيلسي أمام فرصة تعزيز مركزه الثالث 3:23 دقيقة ليستر يتطلع لمواصلة نتائجه الجيدة 1:16 دقيقة اختبار صعب لإشبيلية أمام وست هام 2:29 دقيقة غلطة سراي للخروج بنتيجة إيجابية من الـ"كامب نو"