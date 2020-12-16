تعرف على الملف السعودي لاستضافة "أسياد" 2030 من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 12:21 34:10 دقيقة قدم الوفد السعودي صباح اليوم الأربعاء في العاصمة العمانية مسقط، ملف الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية "أسياد" 2030. تقارير إخبارية القناة الأولمبية دورة الألعاب الآسيوية 2030 -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة مانشستر سيتي يكتفي بالتعادل مع ويست بروميتش ألبيون 3:56 دقيقة ريال مدريد يتخطى حاجز أتلتيك بيلباو 0:27 دقيقة مواجهة الأخوين إنزاغي تنتهي بالتعادل 0:36 دقيقة أنتيتوكونمبو يجدّد مع ميلووكي باكس لخمسة مواسم 3:56 دقيقة وولفرهامبتون يفاجئ تشيلسي 4:28 دقيقة آخر الأخبار قبل التصويت بشأن استضافة "آسياد 2030" 5:17 دقيقة نقاط قوة ملف قطر لاستضافة آسياد 2030 0:24 دقيقة هولاند يعلق على رحيل فافر 1:32 دقيقة كلوب ينعي أوييه ويؤكد أن أحداً في ليفربول لن ينساه 4:01 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13