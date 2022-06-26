تعرف على آخر أخبار دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط من قبل beIN SPORTS June 26, 2022 14:31 5:51 دقيقة تابع آخر أخبار الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط – وهران 2022. تقارير إخبارية ألعاب البحر الأبيض المتوسط -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة بانيايا يفوز بلقب سباق جائزة هولندا الكبرى 5:51 دقيقة تعرف على آخر أخبار دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 0:38 دقيقة أمير دولة قطر يشكر الرئيس الجزائري 0:32 دقيقة التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالمياً 0:34 دقيقة غاريث بايل يتعاقد مع لوس أنجليس 1:26 دقيقة دجوكوفيتش: "أنا محظوظ" 1:14 دقيقة أنس جابر: "هناك ضغط إيجابي" 0:47 دقيقة تقارير: تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وأسينسيو 0:45 دقيقة تقارير: توخيل يجري محادثات مع ستيرلينغ 2:10 دقيقة تقارير: زياش في مفاوضات مع ميلان