تضامن عالمي مع الشعب السوداني جراء الفيضانات من قبل beIN SPORTS September 9, 2020 12:16 2:09 دقيقة سارع العديد من الأندية العالمية والشخصيات الرياضية إلى التعبير عن تضامنها مع السودان الذي يشهد هذه الأيام فيضانات لم تشهدها بلادُ مُلتقى النِّيلَين منذ عقود طويلة. تقارير إخبارية السودان -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة باير ليفركوزن يضمّ باتريك تشيك إلى صفوفه 2:09 دقيقة تضامن عالمي مع الشعب السوداني جراء الفيضانات 0:46 دقيقة الدحيل ينهزم أمام الوكرة 0:40 دقيقة كاراسكو ينتقل إلى أتلتيكو مدريد بشكل نهائي 2:15 دقيقة راموس يدوّن اسمه بالسجلّ الذهبي للفريق الملكي 0:46 دقيقة السماح للأندية الإسبانية بإجراء خمسة تغييرات 5:08 دقيقة توصية جديدة بتأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 0:37 دقيقة زفيريف إلى نصف النهائي للمرة الأولى 4:03 دقيقة رونالدو يقود البرتغال للصدارة 4:01 دقيقة المنتخب البلجيكي يكتسح أيسلندا بخماسية رائعة