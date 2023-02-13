تدشين دليل تعزيز النزاهة الرياضية في دولة قطر من قبل beIN SPORTS February 13, 2023 14:12 2:02 دقيقة دشنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولةِ قطر دليلَ تعزيز ِالنزاهةِ والشفافية في المجال الرياضي بالشراكة مع العديد من الوِزارات والمؤسسات والهيئات. تقارير إخبارية رياضات أخرى -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة ميلان وتوتنهام ينهيان استعداداتهما 0:44 دقيقة موخوفا تعبر إلى ثاني أدوار بطولة قطر توتال إنرجيز 0:37 دقيقة ميسي ومبابي ضمن قائمة سان جيرمان التي ستواجه بايرن 2:39 دقيقة الأولمبية القطرية تكشف عن فعاليات قرية الأدعم 3:40 دقيقة ليفربول يرفع شعار الفوز أمام إيفرتون 2:02 دقيقة تدشين دليل تعزيز النزاهة الرياضية في دولة قطر 0:45 دقيقة ريفر بليت يحقق فوزاً ثميناً على أرخنتينوس جونيورز 5:10 دقيقة انطلاق منافسات بطولةِ قطر توتال إنرجيز المفتوحة 3:48 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 3:13 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 23