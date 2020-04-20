تحية شكر وتقدير من إعلاميي مجموعة beIN لجميع العاملين الشجعان في القطاع الطبي حول العالم 👏 April 20, 2020 19:56 1:00 دقيقة تقارير إخبارية فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة تحية شكر وتقدير لجميع العاملين في القطاع الطبي 👏 1:11 دقيقة سيتين ولا ماسيا: 5 نجوم خرجوا مرغمين من برشلونة 22:24 دقيقة السيناريوهات المطروحة لعودة الدوري الإنكليزي 0:41 دقيقة مدافع منتخب الجزائر يتحدث عن التزامه بالحجر الصحي 0:50 دقيقة اجتماع مثمر بين الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري 12:18 دقيقة موجز الأخبار 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:53 دقيقة ماراثون قطر الافتراضي للتحفيز على ممارسة الرياضة 2:25 دقيقة لا مانع من عودة الدوري الفرنسي ولكن بشروط 2:58 دقيقة نجوم الكرة البرازيلية يتضامنون في مواجهة كورونا