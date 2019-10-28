تايغر وودز يعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب في تاريخ الغولف من قبل beIN SPORTS October 28, 2019 22:20 1:51 دقيقة تُوج نجم الغولف الأمريكي تايغر وودز بلقب بطولة زوزو اليابانية بعد ختام الجولة الرابعة والأخيرة، لقب جديد هو الأول لوودز بعد عودته إلى الملاعب وتعافيه من الإصابة . تقارير إخبارية تايغر وودز -آخر الفيديوهات 11:57 دقيقة فن الرسم على القماش في الملاعب الأرجنتينية 1:35 دقيقة ويغينز يقود مينيسوتا لتحقيق انتصار مثير على ميامي 0:50 دقيقة المنتخب السنغالي يفوز برباعية على نظيره الأمريكي 2:30 دقيقة ليفاندوفسكي يضيف رقما قياسيا جديدا لرصيده 0:31 دقيقة فرنسا تفتح مشوارها في البطولة بالفوز على تشيلي 3:05 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 9 3:50 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 9 3:55 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:38 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 10 3:00 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 10