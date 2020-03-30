وأعلن "فينا" أنه سيبحث مع منظمي بطولة العالم المقررة في مدينة فوكووكا اليابانية بين 16 تموز/يوليو والأول من آب/أغسطس 2021، تعديل مواعيدها.

وأوضح في بيان انه "سيتشاور مع منظمي بطولة العالم (...) لإجراء مراجعة للمواعيد المقترحة للبطولة. سيقوم فينا بالتواصل أيضا مع الشركاء بما يشمل الرياضيين، المدربين، الاتحادات الوطنية، أصحاب حقوق البث التلفزيوني والرعاة، من أجل تحديد الحل الأفضل".

وجدد الاتحاد في بيانه الترحيب بقرار تأجيل الألعاب الأولمبية، معتبرا ان اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة "تصرفتا بسرعة كبيرة واحترافية".