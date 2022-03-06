بييربوم يتوّج بلقب المرحلة الافتتاحية لجولة لونجين لأبطال قفز الحواجز من قبل beIN SPORTS March 6, 2022 14:29 3:20 دقيقة توج الألماني لودغر بييربوم بلقب المرحلة الافتتاحية لجولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز التي أقيمت بميدان الشقب. تقارير إخبارية بطولة الشقب الدولية للفروسية جولات لونجين العالمية -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة بييربوم يتألق في جولة لونجين لأبطال قفز الحواجز 0:59 دقيقة أنشيلوتي: قادرون على تكرار هذا الأداء أمام باريس 3:25 دقيقة مواجهة منتظرة بين قطر والغرافة 2:37 دقيقة الدحيل يتطلع لمواصلة مشواره في كأس أمير دولة قطر 3:06 دقيقة برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية من بوابة إلتشي 2:52 دقيقة أتلتيكو مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على ريال بيتيس 0:51 دقيقة غرناطة يقيل مدربه مورينو 0:56 دقيقة فرنانديس وأوسوريو إلى المباراة النهائية 2:16 دقيقة جيمس يقود ليكرز لتحقيق الفوز على غولدن ستايت 0:41 دقيقة إصابة 22 مشجعاً خلال مباراة في الدوري المكسيكي