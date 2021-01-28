بيستافين يفوز بسباق "فاندي غلوب العالمي" لليخوت من قبل beIN SPORTS January 28, 2021 18:43 2:07 دقيقة فاز الفرنسي يانيك بيستافين بسباق فاندي غلوب العالمي لليخوت في نسخته التاسعة. تقارير إخبارية رياضات منوعة رياضات أخرى -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة "يويفا" يؤكد التزامه بإقامة الـ"يورو" في 12 مدينة 2:07 دقيقة بيستافين يفوز بسباق "فاندي غلوب العالمي" لليخوت 6:30 دقيقة الشارع الياباني متخوف من استضافة الأولمبياد 0:31 دقيقة كاغاوا ينضمّ إلى صفوف باوك 0:32 دقيقة موساكيو ينتقل من ميلان إلى لاتسيو 0:25 دقيقة صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومرسيليا 0:57 دقيقة ليفاندوفسكي ونوير يشددان على أهمية الفوز باللقب 3:18 دقيقة توتنهام لتجاوز عقبة ليفربول الجريح 1:01 دقيقة نجوم التنس على أبواب الحرية قبل أسبوع مزدحم 6:30 دقيقة تأكيد إرجاء حدث تجريبي للأولمبياد بسبب قيود السفر