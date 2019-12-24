بيداني يتألق في بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال December 24, 2019 08:49 2:16 دقيقة عزّز الجزائري وليد بيداني رصيد العرب بميدالية فضية وأخرى برونزية في ختام منافسات بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة استئناف الدوري العراقي مطلع شهر فبراير المقبل 0:36 دقيقة تيباس رئيسا لرابطة الدوري الإسباني لولاية ثالثة 1:29 دقيقة ميكل أرتيتا فخور بالعودة لأرسنال 2:24 دقيقة نجوم التدريب ينددون بـ"آفة" العنصرية 1:18 دقيقة مقابلة طريفة تجمع بنجامين ميندي بزميله رياض محرز 1:11 دقيقة بايسرز يُسقط رابتورز في الشوط الإضافي 0:36 دقيقة إدينسون كافاني على أعتاب الانتقال لأتلتيكو مدريد ؟ 2:16 دقيقة بيداني يتألق في بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال 3:41 دقيقة "بريمرليغ" - أجمل 10 أهداف في العشرية الأخيرة 0:27 دقيقة ياكيني يخلف مونتيلا على رأس الإدارة الفنية للفيولا