بيتر تشيك يبدأ مشواراً جديداً في الهوكي من قبل beIN SPORTS October 14, 2019 13:56 2:29 دقيقة بعد خمسة أشهر فقط على اعتزاله كرة القدم قرر النجم التشيكي بيتر تشيك أن يبدأ رحلة جديدة هذه المرة في ملاعب الهوكي، في أول مباراة له في رياضته الجديدة تألق تشيك في ضربات الترجيح وقاد فريقه إلى الفوز. تقارير إخبارية بيتر تشيك هوكي الجليد -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة كرواتيا تتعادل مع ويلز وتؤجل تأهلها إلى النهائيات 3:27 دقيقة ألمانيا تواصل ملاحقة هولندا والهروب من أيرلندا 4:15 دقيقة ملخص مباراة اسكتلندا وسان مارينو 0:37 دقيقة البلجيكي والايس يحرز لقب سباق باريس 0:29 دقيقة الإسبانية ساندرا سانشيز تحرز ذهبية الكاتا 0:33 دقيقة الإسباني كوينتيرو يحرز ذهبية الكاتا لفردي الرجال 0:38 دقيقة تونغا تنهي مشاركتها بانتصار معنوي 1:57 دقيقة من قبرص روسيا تعلن انضمامها إلى كبار يورو 2020 0:36 دقيقة الأردن يخسر أمام روسيا 7 - 16 في كرة السلة للسيدات 0:28 دقيقة إصابة ألكسيس سانشيس خلال المواجهة ضد كولومبيا