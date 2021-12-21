بطولة العالم للسباحة تشهد حدثاً فريداً من قبل beIN SPORTS December 21, 2021 12:49 0:43 دقيقة في بطولة العالم للسباحة في الأحواض القصيرة المقامة بأبوظبي، شهد سباق خمسين مترا أربع مرات سباحة متنوعة للرجال، حدثا فريدا بحصول فريقي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي للسباحة على الميدالية الذهبية. تقارير إخبارية بطولة العالم للسباحة -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة تأجيل مباريات عشرة فرق في الدوري الأميركي للهوكي 2:43 دقيقة ابتهاج محمد تُشيد بملاعب مونديال قطر 1:19 دقيقة مدرب منتخب ناشئي اليمن يتحدث عن إنجازه التاريخي 0:29 دقيقة قائد منتخب فنلندا يعتزل كرة القدم نهائياً 0:36 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليستر وليفربول في كأس الرابطة 2:51 دقيقة أرسنال يستضيف سندرلاند في ربع نهائي كأس الرابطة 0:41 دقيقة موتسيبي يؤكد إقامة أمم إفريقيا في موعدها 3:03 دقيقة إجراءات من الحكومة الفرنسية لمحاربة شغب الملاعب 1:12 دقيقة السباح البرازيلي نيكولاس سانتوس يدخل التاريخ 0:43 دقيقة بطولة العالم للسباحة تشهد حدثاً فريداً