توج الفارس البريطاني سكوت براش بطلاً للجائزة الكبرى لفئة الــ 5 نجوم لقفز الحواجز بعد فوزه بجولة التمايز على صهوة جواده "اورسولا" ضمن بطولة الجائزة الكبرى لقفز الحواجز بالنسخة الخامسة من بطولة الشقب الدولية 2017 التي أختتمت مساء اليوم السبت بالدوحة.