توج الفارس البريطاني سكوت براش بطلاً للجائزة الكبرى لفئة الــ 5 نجوم لقفز الحواجز بعد فوزه بجولة التمايز على صهوة جواده "اورسولا" ضمن بطولة الجائزة الكبرى لقفز الحواجز بالنسخة الخامسة من بطولة الشقب الدولية 2017 التي أختتمت مساء اليوم السبت بالدوحة.
توج الفارس البريطاني سكوت براش بطلاً للجائزة الكبرى لفئة الــ 5 نجوم لقفز الحواجز بعد فوزه بجولة التمايز على صهوة جواده "اورسولا" ضمن بطولة الجائزة الكبرى لقفز الحواجز بالنسخة الخامسة من بطولة الشقب الدولية 2017 التي أختتمت مساء اليوم السبت بالدوحة.
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