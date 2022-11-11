بداية جديدة ... وثبة نحو التفرد الإخباري من قبل beIN SPORTS November 11, 2022 10:37 4:01 دقيقة beIN SPORTS الإخبارية وفي كل مرة تجدد عهدها بالمهنية مع المشاهد، البداية الجديدة للقناة ستكون بشعار جديد يقربها أكثر من كل حرف يصنع الأخبار. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 4:33 دقيقة ابراهيمي سيغيب عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 3:54 دقيقة انطلاقة جديدة في استوديوهات الإخبارية 4:01 دقيقة بداية جديدة ... وثبة نحو التفرد الإخباري 1:57 دقيقة المنتخب اللبناني يتجاوز عقبة نيوزيلندا بفوز ثمين 4:32 دقيقة ريال مدريد يصالح جماهيره بفوز صعب على قاديش 5:34 دقيقة مانشستر يونايتد يبلغ الدور الرابع 0:25 دقيقة كين يمنح يوفنتوس فوزاً مهماً 0:45 دقيقة المنتخب الفلبيني يتغلّب على نظيره الأردني 5:06 دقيقة أبرز ردود الفعل بشأن قائمة إنكلترا لـ"قطر 2022™" 0:32 دقيقة الاتحاد السنغالي لكرة القدم يمدّد عقد أليو سيسيه