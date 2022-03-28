انطلاق منافسات بطولة قطر الكبرى للبادل من قبل beIN SPORTS March 28, 2022 14:42 5:31 دقيقة انطلقت اليوم الإثنين منافسات بطولة قطر الكبرى للبادل بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة، وذلك في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش. تقارير إخبارية بطولة قطر الكبرى للبادل 2022 PREMIER PADEL -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة عقوبات على الترجي التونسي والنجم الساحلي 0:41 دقيقة تيتي يشرف على مران البرازيل استعداداً لبوليفيا 5:31 دقيقة انطلاق منافسات بطولة قطر الكبرى للبادل 2:14 دقيقة هاري كاين يسير بثبات نحو دخول تاريخ منتخب إنكلترا 4:00 دقيقة خيبة أمل في لبنان بعد الهزيمة الكبيرة أمام سوريا 3:00 دقيقة أسود الرافدين تتطلع إلى انتزاع البطاقة إلى الملحق 0:43 دقيقة كندا تتأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 36 عاماً 0:35 دقيقة فيرستابن يحرز لقب جائزة السعودية الكبرى 3:02 دقيقة شيرين نجيم تحتفظ بلقب سباق جمعية بيروت ماراثون 1:17 دقيقة دورة ميامي: رود إلى ثمن النهائي لمواجهة نوري