انطلاق منافسات بطولة العالم فيفا 20 بمدينة ميلانو الإيطالية February 8, 2020 13:11 2:03 دقيقة انطلقت في مدينةِ ميلانو الإيطالية منافساتُ بطولة العالم FIFA20 بمشاركةِ أربعةٍ وعشرين ناديا، قُسمت على أربع مجموعات. وستستمر المنافساتُ لثلاثةِ أيّام متتالية تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة انطلاق منافسات بطولة العالم فيفا 20 11:46 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:10 دقيقة فينيكس صنز يوقف قطار روكتس ويكبّده سقوطاً موجعاً 0:34 دقيقة ديبورتيفو ألافيس يفوز على إيبار 4:42 دقيقة بولونيا يزيد من مِحن روما 0:29 دقيقة الدوري الفرنسي: ليل يواصل صحوته 0:47 دقيقة فرانكفورت يستعرض بخماسية في شباك أوغسبورغ 0:34 دقيقة كأس الأمير: الأهلي يتجاوز قطر ويبلغ ربع النهائي 0:36 دقيقة نجاح العملية الجراحية للاعب السد سالم الهاجري