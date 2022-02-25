انطلاق منافسات بطولة الشقب الدولية للفروسية من قبل beIN SPORTS February 25, 2022 16:10 2:20 دقيقة بمشاركة نُخبة من الفرسان المصنّفين الأوائل على العالم، انطلقت منافسات بطولة الشقب الدولية للفروسية والتي تستمر على امتداد ثلاثة أيام، وتشمل منافسات قفز الحواجز والترويض. تقارير إخبارية رياضات أخرى بطولة الشقب الدولية للفروسية -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة بادوسا تثمّن مشاركتها في أولمبياد طوكيو 3:21 دقيقة المريخ يحسم الديربي السوداني أمام الهلال 2:33 دقيقة شفيونتيك: "التركيز مفتاح الفوز" 1:47 دقيقة ماذا قالت كونتافيت بعد الوصول إلى النهائي ؟ 2:25 دقيقة نادي قطر يحافظ على لقب الدوري القطري لتنس الطاولة 0:33 دقيقة كونتافيت تتخطّى أوستابنكو وتبلغ النهائي 0:32 دقيقة تشيتشي يعلن تخليه عن تدريب البرازيل بعد المونديال 2:20 دقيقة انطلاق منافسات بطولة الشقب الدولية للفروسية 0:48 دقيقة اللجنة الأولمبية الدولية تدين خرق الهدنة الأولمبية 0:42 دقيقة إلغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا وان