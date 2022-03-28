انطلاق منافسات بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 من قبل beIN SPORTS March 28, 2022 14:42 5:31 دقيقة انطلقت اليوم الإثنين منافسات بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة، وذلك في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش. تقارير إخبارية PREMIER PADEL بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة لبنان يواجه إيران متمسكاً بآماله الضئيلة 1:50 دقيقة البرتغال تستعد لمواجهة مقدونيا الشمالية 0:34 دقيقة غاريدو وكامبانيولو في الدور الثاني من بطولة قطر 0:36 دقيقة عقوبات على الترجي التونسي والنجم الساحلي 0:41 دقيقة تيتي يشرف على مران البرازيل استعداداً لبوليفيا 5:31 دقيقة انطلاق منافسات بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 2:14 دقيقة هاري كاين يسير بثبات نحو دخول تاريخ منتخب إنكلترا 4:00 دقيقة خيبة أمل في لبنان بعد الهزيمة الكبيرة أمام سوريا 3:00 دقيقة أسود الرافدين تتطلع إلى انتزاع البطاقة إلى الملحق 0:43 دقيقة كندا تتأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 36 عاماً