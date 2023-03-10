انطلاق فعاليات مسير درب لوسيل من قبل beIN SPORTS March 10, 2023 09:30 3:20 دقيقة استعادت مدينة لوسيل ذكريات الفعاليات الجماهيرية في كأس العالم في قطر بانطلاقةِ مَـسـيـر دربِ لوسيل والذي سيستمرُ لثلاثةِ أيام بإقامةِ عروض ٍترفيهية وكرنفالية وموسيقية وذلك بمشاركة أكثر من مائتي فنان من مختلف دول العالم. تقارير إخبارية لوسيل -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة انطلاق فعاليات مسير درب لوسيل 1:05 دقيقة ماكدونالد وفافرينكا وموراي إلى الدور الثاني 3:22 دقيقة محكمة أمريكية تقاضي الفيفا واتحاد الكرة 3:01 دقيقة قمّة مرتقبة بين ليل وليون 6:03 دقيقة مانشستر يونايتد يصالح جماهيره بالفوز على بيتيس 2:48 دقيقة دي ماريا يقود يوفنتوس للفوز على فرايبورغ 0:29 دقيقة النهضة العماني يتوّج بلقب كأس السلطان 3:24 دقيقة انتصار مهم لوست هام في دوري المؤتمر الأوروبي 3:18 دقيقة روما يكسب الأسبقية أمام ريال سوسييداد 3:20 دقيقة فياريال يعود بالتعادل من أرض أندرلخت