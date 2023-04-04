انطلاق فعاليات الأسبوع الأولمبي والبارالمبي في باريس من قبل beIN SPORTS April 4, 2023 09:26 2:20 دقيقة تحت عنوان "الدمج" وبمشاركة رياضية وسياسية وثقافية واسعة انطلق الأسبوع الأولمبي والبارالمبي في باريس التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في 2024. ويهدف هذا الأسبوع إلى تعريف المزيد من الناس بالرياضة وتحويل مفاهيم الشباب حول الإعاقة. تقارير إخبارية رياضات أخرى -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة موقعة مرتقبة بين تشلسي وليفربول 1:02 دقيقة توخيل: "تشلسي تغيّر بشكل كبير" 0:57 دقيقة أليغري يؤكد صعوبة مواجهة إنتر 2:06 دقيقة إنتر يعيش أزمة نتائج مع إنزاغي 2:20 دقيقة انطلاق فعاليات الأسبوع الأولمبي والبارالمبي 0:26 دقيقة التعادل يحسم مواجهة النادي الصفاقسي ونادي قطر 1:22 دقيقة عمر السومة يقود العربي لتجاوز أم صلال 3:27 دقيقة توتنهام يتعثر بالتعادل أمام إيفرتون 0:59 دقيقة أليغري يؤكد صعوبة مواجهة يوفنتوس وإنتر 3:42 دقيقة آخر أصداء بيان برشلونة بشأن تيباس