انطلاق بطولة "جائزة قطر الكبرى للمبارزة" من قبل beIN SPORTS January 28, 2022 13:04 2:41 دقيقة انطلقت في أكاديمية أسباير بطولة جائزة قطر الكبرى للمبارزة وسط قيود احترازية مرنة تسهل مشاركة أكثر من ثلاثمائة رياضي ورياضية في المنافسات التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام. تقارير إخبارية رياضات أخرى المبارزة جائزة قطر الكبرى للمبارزة -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة روني يرفض تدريب إيفرتون ! 0:25 دقيقة موريبا ينتقل إلى صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة 1:47 دقيقة جيمس ودورانت يقودان "كل النجوم" 0:24 دقيقة أداما تراوري على أعتاب العودة لبرشلونة 0:25 دقيقة إصابة الثنائي المغربي المحمدي والكرواني بكورونا 0:28 دقيقة لا إصابات بكورونا في صفوف المنتخب المصري 0:37 دقيقة تعافي الشعلالي والعابدي والعيدوني من فيروس كورونا 0:33 دقيقة أستون فيلا يتعاقد مع المدافع كالوم تشيمبرز 1:13 دقيقة "سنتفيت" يؤكد جاهزية غامبيا لمواجهة الكاميرون 2:41 دقيقة انطلاق بطولة "جائزة قطر الكبرى للمبارزة"