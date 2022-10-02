انطلاق الجلسة الافتتاحية للبرنامج التنفيذي للنزاهة في الرياضة October 2, 2022 15:30 3:14 دقيقة أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة الجلسة الافتتاحية "للبرنامج التنفيذي للنزاهة في الرياضة" الذي تُشرف عليه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية رفقة وزارة الرياضة والشباب والمركز الدولي للأمن الرياضي. تقارير إخبارية النزاهة الرياضية -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة انطلاق الجلسة الافتتاحية للبرنامج التنفيذي للنزاهة 4:59 دقيقة يوم إعلامي مفتوح للمنتخب القطري 0:38 دقيقة إنديبنديينتي ديل فايي يتوّج بلقب كوبا سودامريكانا 1:05 دقيقة بوقرة يتحدث عن قرعة الجزائر في الـ"شان" 1:02 دقيقة قميص مارادونا الشهير بمباراة إنكلترا يعرض في قطر 1:06 دقيقة إعلان مشترك بين قطر والمغرب بشأن تأمين المونديال 3:45 دقيقة سيتي للحاق بآرسنال ويونايتد لتأكيد الصحوة 4:30 دقيقة كارثة دموية في إندونيسيا 1:12 دقيقة تشافي يعترف بصعوبة فوز برشلونة على مايوركا 1:02 دقيقة ماذا قال حكيمي عن مواجهة نيس ؟