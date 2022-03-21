انطلاق الأدوار الرئيسية لبطولة محترفي تنس الطاولة في قطر من قبل beIN SPORTS March 21, 2022 20:48 3:01 دقيقة انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الأدوار الرئيسية لبطولة محترفي تنس الطاولة بمشاركة نخبة من النجوم العالميين للعبة والمصنفين الأوائل على العالم. تقارير إخبارية تنس الطاولة -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ديبالا لن يجدد عقده مع يوفنتوس 0:43 دقيقة كتارا تستضيف حفل الإعلان الرسمي لبرنامج المتطوعين 3:01 دقيقة انطلاق الأدوار الرئيسية لبطولة محترفي تنس الطاولة 3:01 دقيقة جماهير النجمة تطالب بإقالة رئيس النادي 6:54 دقيقة الذوادي: "المتطوعون مصدر إلهام للجميع" 5:50 دقيقة إنفانتينو سعيد بافتتاح برنامج المتطوعين للمونديال 0:37 دقيقة الإصابة تحرم تونس من خدمات الخزري وبرون أمام مالي 0:39 دقيقة فتح تحقيق عن هتافات عنصرية بمباراة كالياري وميلان 0:33 دقيقة شفيونتيك بطلةً لدورة إنديان ويلز 0:59 دقيقة مجموعة beIN تحصل على حقوق بث تصفيات آسيا للمونديال