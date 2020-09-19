وناقش المسؤولون في الأمم المتحدة رفقة ممثلين عن الدول الأعضاء ومنظمات دولية من ضمنها المركز الدولي للأمن الرياضي، المنفذ الفني للبرنامج الأممي، وصناع القرار وشخصيات رياضية معروفة بالتزامها بمكافحة العنف والتطرف، ناقشوا مواضيع عدة, على رأسها "السلامة والأمن الرياضي" إضافة إلى الوقاية والحماية والتوعية ودائما من خلال القيم الرياضية.

وشددت علياء بنت أحمد آل ثاني ممثلة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن بلادها تولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً، وقد أدخلت الرياضة ضمن البرامج المحالية والدولية لحل المشاكل الاجتماعية ومحاربة العنف.