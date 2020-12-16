افتتح وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كلمات الوفد القطري، تبعه رئيس اللجنة الأولمبية- رئيس لجنة ملف الدوحة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني الذي قدّم التحية لملف الرياض ونظيره السعودي، مضيفا "الرياضة تعتبر جزءاً من هويتنا الوطنية وقمنا ببناء أكثر 200 منشأة رياضية استضافت أكثر من 50 فعالية رياضية".
رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد آل ثاني:— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 16, 2020
💬الرياضة هي هويتنا الوطنية وتسري في دمائنا
💬اكتسبنا خبرة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة
💬ملف الدوحة 2030 هو ثمرة جهد كبير من جميع الأطراف
رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد آل ثاني:— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 16, 2020
💬منشآتنا حصلت على أعلى درجات التميز من الاتحادات القارية والدولية
💬الدوحة ستكون موطنا دائما للرياضة والرياضيين
رفع بعدها البطل العالمي في القفز بالزانة معتز برشم قميصا ارتداه عندما كان متطوعا في أسياد 2006 "احتفظت به والدتي حتى الآن".
البطل القطري في القفز العالي معتز برشم:— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 16, 2020
💬 هدفنا تقديم الفرصة لمشاركة كل الرياضيين الآسيويين في الألعاب
💬الدوحة اكتسبت خبرة كبيرة ولديها منشآت جاهزة وتمت تجربتها