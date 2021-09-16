الهندي أدفاني يحتفظ بلقب بطولة آسيا في السنوكر من قبل beIN SPORTS September 16, 2021 19:29 2:31 دقيقة حافظ الهندي بانكاج أدفاني على لقبه بطلاً للقارة الآسيوية في السنوكر بتغلبه على الإيراني أمير سارخوش في نهائي البطولة التي استضافتها الدوحة. تقارير إخبارية السنوكر -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة مصطفى محمد: "أحترم قرارات المدرب" 4:52 دقيقة ريال بيتيس ينتزع فوزاً مثيراً من ضيفه سيلتك 3:24 دقيقة وست هام ينتزع فوزاً ثميناً من أرض دينامو زغرب 4:03 دقيقة توتنهام يكتفي بالتعادل مع رين 2:31 دقيقة الهندي أدفاني يحتفظ بلقب بطولة آسيا في السنوكر 0:47 دقيقة سرقة ميدالية التتويج بدوري الأبطال من منزل جيمس 1:09 دقيقة رحيل ميسي يلقي بظلاله على برشلونة 0:43 دقيقة المنتخب البلجيكي يحافظ على صدارة التصنيف العالمي 0:36 دقيقة "فيفا" يجري استقصاء يخص إقامة المونديال كل عامين 2:04 دقيقة الاتحاد المصري يقدم كيروش لوسائل الإعلام