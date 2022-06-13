النسخة الرابعة من جوائز التميز تقام في ستاد خليفة بحضور مئات الصحفيين الرياضيين من قبل beIN SPORTS June 13, 2022 20:52 3:14 دقيقة أقيمت في الدوحة النسخة الرابعة من الحفل السنوي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، بالشراكة مع لجنة الإعلام الرياضي القطرية والتي شهدت منحَ جوائز التميز في مختلف فئات العمل الصحفي الرياضي. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة إنفانتينو يؤكد قرب استخدام تقنية التسلل شبه الآلي 3:14 دقيقة النسخة 4 لجوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية 3:36 دقيقة جماهير بيرو تخطف الأنظار أمام ستاد أحمد بن علي 3:35 دقيقة أجواء خاصة قبل مباراة أستراليا وبيرو 6:08 دقيقة آخر التطورات بعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي 5:20 دقيقة نيجيريا تقسو على ساو تومي وبرنسيبي بعشرة أهداف 0:44 دقيقة الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي 0:43 دقيقة غوارديولا: "هالاند سيتأقلم معنا سريعاً" 1:02 دقيقة مدرب أوروغواي يشدد على جهوزية فريقه في المونديال 0:54 دقيقة مواجهة خامسة مرتقبة بين غولدن ستيت وسلتيكس