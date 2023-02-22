الموعد السنوي لأغرب مباراة في العالم! من قبل beIN SPORTS February 22, 2023 14:28 1:52 دقيقة تجدد الموعد السنوي لأغرب مباراة كرة قدم في العالم، تلك التي تقام في طرقات أشبورن شمال إنكلترا، بمشاركة كل سكان المدينة الصغيرة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة ناسيونال الباراغواياني يتخطى ضيفه سبورتينغ كريستال 0:40 دقيقة شكوك حول مشاركة تشيتشاريتو في افتتاحية غالاكسي 1:52 دقيقة الموعد السنوي لأغرب مباراة في العالم! 2:44 دقيقة حضور عربي في بطولات التنس 1:16 دقيقة فلامينغو يخسر في ميدان إنديبندينتي الإكوادوري 0:54 دقيقة مواصلة دعم الرياضيين الأوكرانيين 0:47 دقيقة شيكاغو بولز يعلن غياب لونزو بول لما تبقى من الموسم 0:48 دقيقة أتلانتا هوكس يقيل مدربه 0:55 دقيقة تأهل تاريخي لسيدات هايتي إلى كأس العالم 0:36 دقيقة مواجهات مرتقبة في ثمن نهائي كأس أمير دولة قطر