أنهى المهر "الميراج" المملوكُ للشقب ريسينغ بقيادة الفارس فالح بوغنيم السباقَ البالغة مسافتُه ألفاً ومئتي متر في دقيقة وخمس وأربعين ثانية وخمسةً عشرة جزءاً بالمئة من الثانية، متفوقاً على الجواد "عبيدة" المملوك لأم قرن والجواد "إنقاذ" المملوك للإسطبل الأزرق اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث توالياً.

