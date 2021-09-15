المنتخب التونسي بطلاً لإفريقيا في كرة الطائرة من قبل beIN SPORTS September 15, 2021 10:19 0:44 دقيقة تـوّج منتخب تونس ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة للمرّة الثالثة توالياً والحادية عشرة في تاريخه بفوزه على نظيره الكاميروني في المشهد الختاميّ بـثلاثة أشواط لـواحد. تقارير إخبارية الكرة الطائرة -آخر الفيديوهات 3:47 دقيقة مواجهة كلاسيكية بين ليفربول وميلان 3:18 دقيقة أتلتيكو في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام بورتو 2:56 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين إنتر وريال مدريد 2:34 دقيقة الـ"سيتي" من أجل تكرار خوض تجربة النهائي 3:40 دقيقة مواجهة مرتقبة بين كلوب بروج وباريس سان جيرمان 3:13 دقيقة بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً على بشيكتاش 1:27 دقيقة واتكينز كان واثقاً من تحقيق النجاح مع أستون فيلا 1:00 دقيقة عدنان درجال في تصريح حصري لـ beIN SPORTS 0:44 دقيقة المنتخب التونسي بطلاً لإفريقيا في كرة الطائرة 1:12 دقيقة لقطة اليوم: شاهد إنسانية كريستيانو رونالدو