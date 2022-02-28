الملاكم الأوكراني كليتشكو يتحدث عن معاناة بلاده من قبل beIN SPORTS February 28, 2022 17:14 1:03 دقيقة أكد الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو بطلُ العالم السابق في الوزن الثقيل أن رغبتَهم كأوكران هي العيشُ في بلدهم بحريةٍ تامة دون أن يتدخلَ أحد في شؤونهم. كليتشكو لم يخف مشاعرَ الحزن التي تعتريهِ من الصور التي تتحدثُ عن معاناةِ الأوكرانيين جراءَ الحرب. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة الرجاء يتعاقد مع رشيد الطاوسي خلفاً للمقال فيلموتس 0:26 دقيقة يويفا يفضّ شراكته مع شركة غازبروم الروسية 0:47 دقيقة فيفا ويويفا يستبعدان روسيا من كافة البطولات 0:22 دقيقة السد يفتقد جهود قائده الهيدوس بسبب الإصابة 0:22 دقيقة الاتحاد الأميركي يعلن عدم مواجهة روسيا في أي بطولة 3:20 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 4:00 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 0:38 دقيقة المدرب الويلزي توشاك يعاني من مضاعفات كورونا 0:29 دقيقة استقبال رسمي للريان المتوج ببطولة الأندية العربية 1:03 دقيقة الملاكم الأوكراني كليتشكو يتحدث عن معاناة بلاده