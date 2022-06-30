المسرح يتقاسم الحضور الجماهيري مع الرياضة في وهران من قبل beIN SPORTS June 30, 2022 15:07 2:31 دقيقة على هامش ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أقيمت العديد من النشاطات الثقافية، التي جاءت للتعريف بالموروث الثقافي لمدينة وهران خصوصا المسرح، فقد تم تسطير برنامج هذه الأيام، أطلق عليه أيام مسرح الشارع. تقارير إخبارية ألعاب البحر الأبيض المتوسّط -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة برشلونة يبيع 10% من حقوق البث التلفزيوني 2:31 دقيقة المسرح يتقاسم الحضور الجماهيري مع الرياضة في وهران 1:02 دقيقة كيليني يتطلع لتحقيق الألقاب مع لوس أنجليس أف سي 0:58 دقيقة بالميراس يضع قدماً في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 6:44 دقيقة البرتغالي سواريش مدرباً للأهلي المصري 0:37 دقيقة فالفيردي مدرباً لأتليتيك بيلباو 6:24 دقيقة الموافقة على استضافة البصرة لخليجي 25 4:08 دقيقة لقاء مع رئيس الاتحاد الجزائري للكاراتيه 0:49 دقيقة تركيا تواصل تصدرها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1:31 دقيقة زهران يعزز رصيد مصر من الميداليات في الجمباز