المرأة والرياضة.. قصة نجاح رغم العقبات والصعوبات من قبل beIN SPORTS March 8, 2023 14:35 3:32 دقيقة نجحت المرأة في وضع بصمتها في مجال الرياضة من كرة القدم إلى كرة السلة والتنس وألعاب القوى وغيرها، مؤكدة أنها قادرة على تحقيق الإنجازات وحصد الألقاب، كما باتت رياضة المرأة تحظى بمتابعةٍ كبيرة وتغطيةٍ إعلامية غير مسبوقة. تقارير إخبارية رياضات أخرى -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة المرأة والرياضة.. قصة نجاح رغم العقبات والصعوبات 1:37 دقيقة لوس أنجليس ليكرز يحجب القميص رقم 16! 3:42 دقيقة تسليط الضوء على ريادة المرأة في الطب الرياضي 1:30 دقيقة كـارين كـارني في مقابلة مع beIN SPORTS 0:59 دقيقة الحكومة البريطانية تواصل دعم الرياضة النسوية 0:54 دقيقة ميسي – مبابي .. تكامل قد يحدث الفارق 0:37 دقيقة الصحافة الألمانية تطالب ناغلسمان بفوز كبير 0:34 دقيقة مواجهة مليئة بالتشويق بين توتنهام وميلان 3:42 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل قلب الطاولة على بايرن 2:37 دقيقة بايرن في مواجهة صعبة أمام سان جيرمان