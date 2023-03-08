المرأة تنافس الرجل في رياضات القوة البدنية من قبل beIN SPORTS March 8, 2023 21:33 3:59 دقيقة لم تعد مشاركة المرأة في عالم الرياضة مقـتصرة ًعلى الألعاب الجماعية والفردية المعروفة، بل طالت كذلك رياضات التحدي والقوة البدنية التي كانت حكرا على الرجال في الماضي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة المرأة تنافس الرجل في رياضات القوة البدنية 5:28 دقيقة الكرة النسوية العمانية للصالات تواصل نجاحاتها 0:58 دقيقة بيراميدز يتألق ويهزم مضيفه أسكو برباعية 0:40 دقيقة العربي إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 0:38 دقيقة الشحانية يضمن مقعده في ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 1:37 دقيقة مقابلة خاصة مع كارين كارني 0:45 دقيقة اتحاد الجزائر يخسر أمام مارومو غالانتس 1:12 دقيقة الاتحاد المنستيري يكرر فوزه على مازيمبي 3:32 دقيقة المرأة والرياضة.. قصة نجاح رغم العقبات والصعوبات 1:37 دقيقة لوس أنجليس ليكرز يحجب القميص رقم 16!