المؤتمر الصحفي للوفد القطري عقب فوز الدوحة باستضافة أسياد 2030 من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 15:15 5:47 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للوفد القطري الذي أعقب فوز الدوحة بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030. تقارير إخبارية دورة الألعاب الآسيوية 2030 -آخر الفيديوهات 5:47 دقيقة المؤتمر الصحفي للوفد القطري عقب فوز الدوحة 2:21 دقيقة جاسم البوعينين يشيد بالديبلوماسية الرياضية القطرية 2:01 دقيقة قطر مسيرة مضيئة ممتدة في عالم الرياضة والتنظيم 2:10 دقيقة برشم يعلّق على فوز الدوحة باستضافة أسياد 2030 1:34 دقيقة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يتحدث عن أسياد 2030 0:55 دقيقة الدوحة تفوز بشرف استضافة أسياد 2030 34:10 دقيقة تعرف على الملف السعودي لاستضافة "أسياد" 2030 33:52 دقيقة الوفد القطري يقدم ملف الدوحة لاستضافة "أسياد 2030" 2:53 دقيقة مانشستر سيتي يكتفي بالتعادل مع ويست بروميتش ألبيون 3:56 دقيقة ريال مدريد يتخطى حاجز أتلتيك بيلباو