اللجنة الأولمبية القطرية تكشف عن فعاليات قرية الأدعم من قبل beIN SPORTS February 13, 2023 14:17 2:39 دقيقة أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن الفعالياتِ الرياضية التي ستستضيفها قرية الأدعم احتفالاً باليوم الرياضي لدولة قطر، وذلك في نسختهِ الثانيةَ عشرة بمشاركة واسعة من كل أطيافِ المجتمع. تقارير إخبارية اليوم الرياضي لدولة قطر اللجنة الأولمبية القطرية رياضات أخرى -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة ميلان وتوتنهام ينهيان استعداداتهما 0:44 دقيقة موخوفا تعبر إلى ثاني أدوار بطولة قطر توتال إنرجيز 0:37 دقيقة ميسي ومبابي ضمن قائمة سان جيرمان التي ستواجه بايرن 2:39 دقيقة الأولمبية القطرية تكشف عن فعاليات قرية الأدعم 3:40 دقيقة ليفربول يرفع شعار الفوز أمام إيفرتون 2:02 دقيقة تدشين دليل تعزيز النزاهة الرياضية في دولة قطر 0:45 دقيقة ريفر بليت يحقق فوزاً ثميناً على أرخنتينوس جونيورز 5:10 دقيقة انطلاق منافسات بطولةِ قطر توتال إنرجيز المفتوحة 3:48 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 3:13 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 23