أوصت اللجنة الاولمبية الايطالية الاثنين بتعليق "جميع الأنشطة الرياضية على جميع المستويات" حتى الثالث من نيسان/أبريل وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة اصدار مرسوم في هذا الصدد.

وإذا دخلت توصية اللجنة الأولمبية حيز التنفيذ، فإن ذلك يعني توقف الدوري الايطالي لكرة القدم الذي تقام مبارياته من دون جمهور في الوقت الحالي.

وذكرت اللجنة الاولمبية أن المسابقات الدولية لا تدخل ضمن اختصاصها القضائي وبالتالي لن تتأثر المباراة المقررة بين يوفنتوس وليون الفرنسي في اياب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل.

واكدت اللجنة بان "الوقاية الصحية هي على رأس الاولويات" وبالتالي فهي تطالب "بتعليق جميع الانشطة الرياضية على جميع المستويات حتى الثالث من نيسان/ابريل 2020".

وطالبت اللجنة الاولمبية التي تشرف على جميع الرياضات في البلاد "من الحكومة ان تصدر مرسوما خاصا يتخطى المرسوم المعمول به حاليا".

وكانت الحكومة الإيطالية اتخذت تدابير استثنائية الاحد بفرض حجر صحي على ملايين من الايطاليين في شمال البلاد بالاضافة الى اجراءات تقييدية في مختلف انحاء البلاد يسري مفعولها حتى الثالث من نيسان/ابريل المقبل ايضا.

وبموجب هذه الاجراءات تم اجراء المنافسات الرياضية وراء ابواب موصدة، لكن منذ الاحد، ظهرت اصوات عدة مطالبة بتعليق المنافسات الرياضية وتحديدا الدوري الايطالي "سيري أ".

وطالب وزير الرياضة فيتشنزو سبادافورا بتعليق الدوري الايطالي الأحد قبل دقائق معدودة من انطلاق مباراة بارما وسبال وقبل ساعات من اصدار المرسوم الحكومي رسميا.

وأقيمت اليوم مباراة ساسوولو مع بريشيا في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي وربما تكون الاخيرة قبل 3 نيسان/المقبل.

في المقابل، اعلنت الحكومة الايطالية اقفال جميع مراكز التزلج في البلاد في اطار مكافحة فيروس كورونا.

وقال وزير الشؤون المناطقية فرانشيسكو بوتشيا "قررنا إقفال جميع مراكز التزلج في البلاد اعتبارا من صباح الغد (الثلاثاء) بامر من سلطات الحماية المدنية".

وانتقد الوزير عدم انضباط البعض الذين توجهوا الى مراكز التزلج الأحد في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة الشعب بتقليص تحركاته قدر الامكان.