الكيني كريستوفر أوكيتش يخطف الأنظار من قبل beIN SPORTS January 30, 2021 08:05 1:56 دقيقة تُوج الكيني كريستوفر أوكيتش بلقب أقوى رجل في قطر للمرة السادسة على التوالي بإحرازه لقب النسخة الثامنة من تحدي العمالقة الأشهر على الإطلاق في البلاد. تقارير إخبارية رياضات أخرى كريستوفر أوكيتش تحدي العمالقة -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة بالميراس يواجه سانتوس من أجل لقب الـ"ليبرتادوريس" 0:47 دقيقة غوارديولا يمتدح أداء شيفيلد يونايتد 3:03 دقيقة "التدارك" شعار مانشستر يونايتد أمام أرسنال 0:37 دقيقة كونتي يُشيد بـ"إنزاغي" قبل مواجهة بينيفينتو 3:00 دقيقة ريال مدريد يبحث عن مواصلة مطاردة المتصدر "أتلتيكو" 1:51 دقيقة ميلان يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات 2:54 دقيقة مشاركة قياسية في رالي قطر الدولي 1:56 دقيقة الكيني كريستوفر أوكيتش يخطف الأنظار 3:16 دقيقة ليون يستعيد صدارة الـ"ليغ 1" مؤقتاً 1:00 دقيقة السويد والدنمارك في نهائي بطولة العالم لكرة اليد