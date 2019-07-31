"إيلي" حققت حتى الآن ثلاث ميداليات فردية في العاصمة البيروفية ليما، لترتفع حصيلتها خلال مسيرتها إلى خمس ذهبيات وفضيتين و برونزيتين، محطمة الرقم القياسي السابق لمواطنها، "ويلي ويلار" البالغ ثماني ميداليات.

