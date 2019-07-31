"إيلي" حققت حتى الآن ثلاث ميداليات فردية في العاصمة البيروفية ليما، لترتفع حصيلتها خلال مسيرتها إلى خمس ذهبيات وفضيتين و برونزيتين، محطمة الرقم القياسي السابق لمواطنها، "ويلي ويلار" البالغ ثماني ميداليات.
الكندية إيلي بلاك تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في منافسات الجمباز
"إيلي" حققت حتى الآن ثلاث ميداليات فردية في العاصمة البيروفية ليما، لترتفع حصيلتها خلال مسيرتها إلى خمس ذهبيات وفضيتين و برونزيتين، محطمة الرقم القياسي السابق لمواطنها، "ويلي ويلار" البالغ ثماني ميداليات.
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