الكشف عن دليل تأمين الأحداث الرياضية الدولية الكبرى من قبل beIN SPORTS June 30, 2021 17:18 1:52 دقيقة كشفت منظمة الأمم المتحدة عن أول دليل لمعايير تأمين الأحداث الرياضية الدولية الكبرى. تقارير إخبارية منظمة الأمم المتحدة تأمين الأحداث الرياضية -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة طاقم تحكيم سلوفيني لقمّة بلجيكا وإيطاليا 1:03 دقيقة سابالينكا تحقق المطلوب أمام بولتر 1:17 دقيقة الدنمارك تعدّة العدّة لمواجهة جمهورية التشيك 0:38 دقيقة المنتخب الإنكليزي يستهل تحضيراته لمواجهة أوكرانيا 0:37 دقيقة أنس جابر تطيح بفينوس وليامس من بطولة ويمبلدون 0:28 دقيقة نونو إيشبريتو سانتو مدرباً جديداً لتوتنهام 0:31 دقيقة اتفاق بين "يونايتد" و"دورتموند" بشأن سانشو 0:39 دقيقة ديشان باقٍ مع منتخب فرنسا إلى غاية مونديال 2022 0:26 دقيقة طواف فرنسا: حامل اللقب بوغاتشار يدخل خط المنافسة 0:50 دقيقة موعد مواجهة الكلاسيكو في موسم 2021-2022