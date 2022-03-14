يفتخر القيّمون على بطولة البادل العالمية الرسمية الجديدة – التي تمّ إطلاقها مؤخراً تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل، وبدعم من اتحاد اللاعبين المحترفين، وشركة قطر للاستثمارات الرياضية، بالإعلان عن الهوية والعلامة التجارية المميّزة التي ستتمتع بها البطولة الرسمية الجديدة.

وستحمل البطولة الجديدة بقيادة الاتحاد الدولي للبادل اسم PREMIER PADEL، لتسجل بذلك علامة تجارية عالمية فريدة، تعكس جوهر العهد الجديد لرياضة البادل ومستوى الاحترافية والحيوية والمعايير المتميزة التي تهدف الى تحقيق الرؤية المستقبلية عالمية المستوى للبطولة. كما تمّ الكشف أيضاً عن اسم جولات الفئة الأولى من البطولة التي ستتمّيّز باسم "البطولات الكبرى"، حيث الانطلاقة مع بطولة PREMIER PADEL الكبرى قطر2022، وذلك في 28 من شهر مارس الجاري.

نجمة البادل

يتميز الشعار الخاص ببطولة PREMIER PADEL بعنصرين فريدين:

أولاً، تم تصميم نجمة البادل بشكل فريد، حيث تم توحيد حروفها بواسطة خمسة مضارب للبادل - تمثل القارات الخمس الكبرى التي ستسافر إليها الجولة العالمية - ونواتها النجمة الذهبية. ويعد هذا العنصر الجديد، عنصراً فريداً حيث لم يسبق له مثيل على الاطلاق في هذه الرياضة العالمية.

ثانياً، تمثل نجمة البادل أعلى معايير الاحتراف الرياضي والنخبوية التي سيتم اعتمادها، أكان داخل أو خارج الملعب – بالتوازي مع عنصر الوحدة الذي ستتميّز به البطولة الجديدة. أما فيما يخص اللون الذهبي الذي تمّ اعتماده، فيعكس المستوى المرموق للمنافسة والمعايير الاستثنائية لجميع الفعاليات والجولات الخاصة ببطولةPREMIER PADEL.

شعار بطولة PREMIER PADEL

كتب شعار البطولة "PREMIER PADEL" بأحرف كبيرة ومائلة لإبراز الهوية الديناميكية والاستثنائية للبطولة الجديدة القائمة على حرية الحركة، أكان لجهة الشعار أم لجهة البطولة بحدّ ذاتها.

ويحتوي الحرف الأول “P” من كلمة Padel في الشعار الجديد على رسم المضرب الخاص برياضة البادل، مما ساهم في ابتكار هوية فريدة ومميّزة للبطولة وفق الصيغة الكلامية عينها، وإتاحة المجال أمام المعنيين لاستخدام الحرف “P” منفرداً كشعار مستقل للعلامة التجارية خلال البطولات المستقبلية.

بطولة PREMIER PADEL

تم إطلاق بطولة البادل الرسمية الجديدة في وقت سابق من هذا العام، وذلك بإدارة وتنظيم من الاتحاد الدولي للبادل، وبدعم من اتحاد اللاعبين المحترفين، وشركة قطر للاستثمارات الرياضية. وترتكز بطولة PREMIER PADEL على أجندة عالمية جديدة تتضمن مجموعة واسعة من الجولات والبطولات الدولية والوطنية، بما في ذلك أربع "بطولات كبرى" ستقام في مواقع متنوعة ومميّزة حول العالم. وقد تم جدولة ما لا يقل عن 10 بطولات ستقام خلال العامين 2022 و2023، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد البطولات الى ما يزيد عن 25 بطولة سنوياً بحلول عام 2024.

بطولة PREMIER PADEL الكبرى قطر 2022

تمثل بطولة PREMIER PADEL الكبرى قطر 2022 أول جولة من الفئة الأولى ضمن البطولة الجديدة، والتي من المقرر أن تستضيفها الدوحة بدءً من الـ 28 من شهر مارس الجاري وحتى 2 من شهر أبريل، وذلك تزامننا مع قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقد حطم عدد اللاعبين المشتركين في بطولة PREMIER PADEL الكبرى قطر 2022 جميع أرقام التسجيل القياسية، حتى قبل بدء المباريات الفعلية، حيث تم تسجيل 123 زوجًا من اللاعبين المحترفين من 19 دولة مختلفة. كما تم تخصيص جائزة للفائزين بقيمة 525،000 يورو لكل جولة من البطولة، ما شكّل رقماً قياسياً أيضاً في تاريخ جوائز رياضة البادل.



