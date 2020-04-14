القطري مروان الجلهم يفوز ببطولة افتراضية للدراجات الهوائية من قبل beIN SPORTS April 14, 2020 17:47 2:06 دقيقة نظم الاتحاد القطري للدراجات والثيراتلون بطولة افتراضية للدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من خمسين دراجا من مختلف دول العالم ، لقب البطولة عاد في النهاية لدراج المنتخب القطري مروان الجلهم. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:06 دقيقة الجلهم يفوز ببطولة افتراضية للدراجات الهوائية 0:56 دقيقة الاتحاد الآسيوي يرجئ مباريات مايو ويونيو 12:21 دقيقة موجز الأخبار 0:49 دقيقة كورونا قد يدفع الاتحاد الأوروبي لليد لقرار تاريخي؟ 1:43 دقيقة سوينجو: أصبحت أساسيا بعد بيع هاري ماغواير 1:56 دقيقة الرابطة الفرنسية تعمل على مقترحين لاستئناف الموسم 0:42 دقيقة دعوى قضائية على نائب بارتوميو السابق 2:01 دقيقة مقابلة مع ممرض مناصر لنادي أتلتيكو مدريد 0:35 دقيقة الدوري الفرنسي..الاستئناف في الصيف أو غياب الجمهور