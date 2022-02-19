الحديث عن الخيول عائد لأهمية البطولات التي تُقام لأجلها، خاصةً مع حدثٍ بحجم مهرجان سيف أمير دولة قطر للفروسية، منافسةٌ تعَدّ ُ فرصة لحصد أهمِّ الألقاب في تاريخ السباقات لأفضلِ الجياد، وقد شهدت حضوراً كبيراً وزخـِرت بالجوائز الهامّة على غِرار السيف الذهبيّ الأغلى الذي فازت به الفرس "ليدي برينسيس" لمالكها خليفة بن شعيل الكواري.

