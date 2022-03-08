العالم يحتفي بيوم المرأة العالمي من قبل beIN SPORTS March 8, 2022 15:09 2:52 دقيقة يحتفي العالم اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للمرأة، تقديراً لها لتميّـُزها ولإبداعـِها في مختلف ِالنّواحي، وخصوصاً الرياضيّة َ منها، حيث تألّق الجنس اللّطيف في مختلف المنافسات والمسابقات الرياضية في أكبر ِ الأحداث الرياضيّة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة ليفربول وإنتر – التغطية الخاصة 2:52 دقيقة العالم يحتفي بيوم المرأة العالمي 1:00 دقيقة بوبوفيتش على بعد فوز واحد من دخول التاريخ 1:52 دقيقة بوتياس: "هناك المزيد من النضال في رحلة المساواة" 0:48 دقيقة السلطات المكسيكية تعلن إيقاف خمسة مسؤولين 0:51 دقيقة مانشيني يعترف بصعوبة مهمة منتخب إيطاليا 1:10 دقيقة لابورتا رئيس برشلونة يشيد بعمل تشافي 0:38 دقيقة أزبيليكويتا وألونسو يعودان لتدريبات تشيلسي 0:43 دقيقة مباريات أبطال أوروبا للسيدات مجانا على beIN SPORTS 0:36 دقيقة العطية يفوز بالمرحلة الثانية من تحدي رالي أبوظبي