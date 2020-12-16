الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية يعلق على فوز الدوحة بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 14:03 1:34 دقيقة أكد الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بأن حصول الدوحة على شرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 لم يكن من فراغ بل كان نتاجاً لعمل كبير دام لنحو 4 سنوات لإعداد هذا الملف. مقابلات الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني القناة الأولمبية دورة الألعاب الآسيوية 2030 -آخر الفيديوهات 5:47 دقيقة المؤتمر الصحفي للوفد القطري عقب فوز الدوحة 2:21 دقيقة جاسم البوعينين يشيد بالديبلوماسية الرياضية القطرية 2:01 دقيقة قطر مسيرة مضيئة ممتدة في عالم الرياضة والتنظيم 2:10 دقيقة برشم يعلّق على فوز الدوحة باستضافة أسياد 2030 1:34 دقيقة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يتحدث عن أسياد 2030 0:55 دقيقة الدوحة تفوز بشرف استضافة أسياد 2030 34:10 دقيقة تعرف على الملف السعودي لاستضافة "أسياد" 2030 33:52 دقيقة الوفد القطري يقدم ملف الدوحة لاستضافة "أسياد 2030" 2:53 دقيقة مانشستر سيتي يكتفي بالتعادل مع ويست بروميتش ألبيون 3:56 دقيقة ريال مدريد يتخطى حاجز أتلتيك بيلباو