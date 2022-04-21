الشرطة يفوز بلقب كأس أمير دولة قطر للكرة الطائرة من قبل beIN SPORTS April 21, 2022 13:01 1:48 دقيقة حصد الشرطة لقب كأس أمير دولة قطر للكرة الطائرة بفوزه الثمين في المباراة النهائية على العربي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب. تقارير إخبارية الكرة الطائرة -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة بوتشيتينو سعيد بأداء باريس سان جيرمان 1:48 دقيقة الشرطة يفوز بلقب كأس أمير دولة قطر للكرة الطائرة 1:07 دقيقة فرنانديش يتحدّث عن موسم مانشستر يونايتد 2:21 دقيقة برشلونة من أجل تصحيح المسار 5:09 دقيقة فوز مثير لمرسيليا على نانت 5:31 دقيقة ريال يقترب من لقب الليغا بتجاوزه عقبة أوساسونا 5:14 دقيقة أرسنال يهزم تشيلسي ويُشعل صراع دوري الأبطال 4:54 دقيقة "سان جيرمان" على أعتاب التتويج بلقب الدوري الفرنسي 3:37 دقيقة مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بفوز ثمين على برايتون 3:06 دقيقة موناكو يحسم دربي "كوت دازور" أمام نيس