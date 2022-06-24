وواصل المجري كريشـتوف ميـلاك التألّق بإحرازه الميداليّة الذهبيّة في سباق مائة متر فراشة.

وتمكن الشّاب المجريّ من تحقيق أداء جيد لينهي السباق في خمسين ثانية وأربعة عشر جزءاً بالمائة من الثانية ليضيف الذهبية في سباق المائة متر فراشة إلى ذهبتيه في سباق المائتـَي متر فراشة.

وحطّم المنتخب الأسترالي الرّقم القياسي العالمي الذي كان بحوزة المنتخب الأمريكي في سباق مائة متر أربع مرات سباحة حرة تتابع مختلط.

إنجاز تاريخي لليدكي

وحققت النجمة الأمريكية كايتي ليديكي إنجازا تاريخية حيث أصبحت أول من يتوج بذهبية سباق فردي خمس مرات متتالية بعد تتويجها بذهبية سباق ثمان مائة متر سباحة حرة.

السباحة الامريكية البالغة من العمر خمسة وعشرين عاماً نالت المركز الأول بعد أن حسمت السباق في ثمان دقائق ووثمان ثواني وأربعة أجزاء بالمائة من الثانية، وبفارق كبير استقر عند عشر ثواني وثلاثة وسبعين جزءاً عن صاحبة المركز الثاني الأسترالية كيا ميلفرتون التي حققت الفضية فيما كانت الميدالية البرونزية لصالح الإيطالية سيمونا كواداريلا.