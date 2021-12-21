السباحُ البالغ من العمر واحدا وأربعين عاما أنهى المَسافة في إحدى وعشرين ثانية وثلاثةٍ وتسعين جزءا في المئة من الثانية، متفوقا على الترينيدادي ديلان كارتر الذي حل ثانيا، بينما نال الإيطالي ماتيو ريفولتا المركز الثالث.

كما حطمت الكندية مارغاريت مكنيل الرقم القياسي العالمي لمسافة خمسين مترا سباحة على الظهر، بإنهائها مسافة السباق في خمس وعشرين ثانية وسبعة وعشرين جزءا في المائة من الثانية، لتنال الذهبية أمام مواطنتها كايلي ماسي والسويدية لويز هانسون.

وخطف الياباني دايا سيتو الأنظار بتتويجه بالمرة الخامسة بطلاً للعالم في السباحة المتنوعة لمسافة أربعمائة متر بفوزه بالسباق في أبوظبي معادلاً رقم البريطاني جيمس هيكمان الذي فاز خمس مرات ببطولة العالم لكن في السباحة مائتي متر فراشة.

